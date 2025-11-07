На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компании в новых регионах смогут бесплатно страховать инвестпроекты от военных рисков

Компании в Донбассе с ноября смогут страховать инвестпроекты от военных рисков
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Крупнейшие компании в Донбассе и Новороссии с ноября смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Херсонскому агентству новостей.

Гражданские предприятия регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, в ответ на это российское правительство приняло программу страхования военных рисков, рассказал министр.

Это программа предусматривает покрытие возможного ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.

Помимо этого, подготовлен проект закона, который позволит правительству страны устанавливать льготные требования к локализации при госзакупках продукции из Новороссии и Донбасса.

В августе молодым сотрудникам федеральных ведомств, работающим на территориях Донбасса и Новороссии, упростили доступ к льготной ипотеке.

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту

