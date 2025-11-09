Патриарх Кирилл призвал храмы поддержать родственников зависимых людей

Патриарх Кирилл призвал создать группы поддержки родственников зависимых людей. Заявление главы Русской православной церкви (РПЦ) на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению приводит РИА Новости.

«Желательно создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей», — заявил Кирилл.

Агентство отмечает, что на съезде, который будет проходить в период с 8 по 11 ноября, вручат награды победителю Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.

До этого патриарх Кирилл заявил о приоритете поддержки приемных семей со стороны РПЦ. Он подчеркнул важность оказания систематической помощи приемным семьям, чтобы избежать трагических ситуаций, когда дети возвращаются в детские дома из-за трудностей в адаптации и построении взаимоотношений с приемными родителями.

Глава Русской православной церкви также сообщил о существующей церковной поддержке в этой сфере. По его словам, при синодальном отделе по благотворительности функционирует Центр, занимающийся вопросами семейного устройства и церковного попечения о детях.

Ранее психолог объяснила, как отличить любовь от созависимости.