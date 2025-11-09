На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл призвал храмы поддержать родственников зависимых людей

Глава РПЦ призвал создать при храмах группы поддержки родни зависимых людей
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал создать группы поддержки родственников зависимых людей. Заявление главы Русской православной церкви (РПЦ) на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению приводит РИА Новости.

«Желательно создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей», — заявил Кирилл.

Агентство отмечает, что на съезде, который будет проходить в период с 8 по 11 ноября, вручат награды победителю Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.

До этого патриарх Кирилл заявил о приоритете поддержки приемных семей со стороны РПЦ. Он подчеркнул важность оказания систематической помощи приемным семьям, чтобы избежать трагических ситуаций, когда дети возвращаются в детские дома из-за трудностей в адаптации и построении взаимоотношений с приемными родителями.

Глава Русской православной церкви также сообщил о существующей церковной поддержке в этой сфере. По его словам, при синодальном отделе по благотворительности функционирует Центр, занимающийся вопросами семейного устройства и церковного попечения о детях.

Ранее психолог объяснила, как отличить любовь от созависимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами