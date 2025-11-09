На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл назвал приоритетное направление для РПЦ

Патриарх Кирилл заявил о приоритете поддержки приемных семей со стороны РПЦ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл подчеркнул, что приоритетным направлением для РПЦ является поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот, и рассказал о текущих мерах церковной помощи. Слова предстоятеля приводит ТАСС.

«Конечно, там, где еще остается актуальность, нужно сделать все для того, чтобы решить проблемы, но, на мой взгляд, целесообразно перенаправить усилия на поддержку приемных семей», — отметил Кирилл в ходе XII Общецерковного съезда по социальному служению, проходившего в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Он подчеркнул важность оказания систематической помощи приемным семьям, чтобы избежать трагических ситуаций, когда дети возвращаются в детские дома из-за трудностей в адаптации и построении взаимоотношений с приемными родителями.

Глава Русской православной церкви сообщил о существующей церковной поддержке в этой сфере. По его словам, при синодальном отделе по благотворительности функционирует Центр, занимающийся вопросами семейного устройства и церковного попечения о детях.

Ранее патриарх Кирилл указал на роль церкви в решении проблемы демографии.

