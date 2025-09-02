На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, как отличить любовь от созависимости

Психолог Русинова: на любовь способны зрелые и осознанные люди
true
true
true
close
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Любовь является зрелым чувством, на которое способны осознанные люди, понимающие и принимающие себя. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог Елена Русинова.

«Все остальное можно назвать созависимостью, когда человек находит кого-то похожего на своих маму или папу, которые удовлетворяли его детские потребности», — сказала специалист.

Такие отношения, по ее словам, могут быстро превратиться в страдания и завершиться.

Недавно международная команда ученых выяснила, что пары, которые познакомились офлайн — на учебе, работе или через друзей, — в среднем оценивают свои отношения как более счастливые и отмечают более сильное чувство любви, чем пары, начавшие знакомство в интернете.

Интересно, что различия были более заметны у мужчин и у людей старше 33 лет. Среди женщин и молодых участников контраст между онлайн- и офлайн-знакомствами был слабее.

Ранее исследователи обнаружили неожиданный фактор, управляющий эмоциями.

