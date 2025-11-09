На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Мадагаскаре задержали иностранцев за подготовку покушения на нового президента

На Мадагаскаре задержаны два иностранца по подозрению в подготовке переворота
Zo Andrianjafy/Reuters

На Мадагаскаре по подозрению в подготовке госпереворота задержали двух иностранцев, сообщает RFI.

Глава малагасийской разведки Рюфен Тулудзару Лебириа рассказал, что их действия были направлены против действующего главы государства Микаэля Рандриаринины. Задержанные проживают в стране не менее пяти лет и владеют бизнесом. При обыске в доме одного из них в ночь с 7 на 8 ноября нашли 2 млрд мадагаскарских ариари (€385 тыс.) неизвестного происхождения, иностранную валюту, три охотничьих ружья и три автоматических пистолета. Иностранцы — не европейцы и не выходцы из Южной Азии.

Лебириа назвал их целью покушение на Рандриаринину. Его организаторы еще не установлены. Правоохранители продолжают искать вторую группу из трех подозреваемых.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители его столицы Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через соцсети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

В октябре военные из Корпуса армейской административной и технической службы (CAPSAT) и протестующие проникли на площадь 13 мая в Антананариву. Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по митингующим и призвали другие силовые структуры Мадагаскара поддержать их. Вскоре президент Андри Радзуэлина покинул страну, а лидер военного переворота, глава CAPSAT Рандрианирин был объявлен главой государства.

Ранее россиян настоятельно попросили не посещать столицу Мадагаскара.

