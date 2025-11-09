В кабмине Украины объяснили, почему затруднен ремонт поврежденных объектов энергетики

Ремонт на объектах электрогенерации на Украине затруднен из-за масштаба их повреждений, заявил в эфире национального телемарафона замминистра энергетики страны Артем Некрасов.

По его словам, энергетики делают все возможное для стабилизации системы, но на это потребуется время.

«Используются все возможности для проведения ремонтов, но есть потребность в дополнительном оборудовании», — отметил чиновник.

Некрасов назвал удар по энергосистеме республики в прошлые сутки одним из самых сильных за последнее время. Повреждены были не только объекты генерации электроэнергии, но и системы ее распределения.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку.

