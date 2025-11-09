Путин отметил роль участников СВО в поддержке спортсменов с инвалидностью

Путин поблагодарил участников СВО за поддержку юных спортсменов с инвалидностью

Президент России Владимир Путин выразил признательность участникам специальной военной операции за их вклад в поддержку молодых спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самарской области главе государства рассказали о важной роли ветеранов СВО, получивших инвалидность, в мотивации и поддержке юных спортсменов с особыми потребностями.

«Спасибо большое не только за службу, но и вот за это дело – крайне важно ребят поддержать. Второе дыхание, и спасибо, что вы хотите импульс передать ребятам», – подчеркнул президент.

Один из ветеранов ответил на слова благодарности: «Спаслись сами и спасем кого-нибудь».

Эпизод был показан в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

До этого Путин поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

С 26 по 27 сентября в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов.