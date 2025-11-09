На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пермский врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»

В Перми провели беседу с врачом, обвинившим женщин в «размножении за деньги»
true
true
true

В пермской больнице врач в разговоре с роженицами заявила, что они «размножаются за деньги». Видео опубликовал во «ВКонтакте» местный паблик «Индустриальный район».

Как уточняется в посте, инцидент произошел в городской клинической больнице им. М.А. Тверье. Видео записала одна из очевидиц разговора. В начале беседы врач призвала одну из женщин в палате обследовать почки, а та возразила, что у нее никогда не было с ними проблем.

На это медик говорит, что беременность — «провокационный фактор на здоровье женщины». По ее мнению, если «что-то такое вылезло», надо этим сейчас заниматься.

«Рентген сделайте почек. А потом идите к урологам и обследуйте мочевыводящую [систему]. Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что нет? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — говорит врач.

После этого пациентка замечает, что не получает никакие пособия. Медик хвалит ее и называет «отрадным», что есть еще такие женщины.

В министерстве здравоохранения Пермского края после инцидента провели с врачом беседу о необходимости этичного и корректного общения с пациентами.

Неделю назад депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что женщины, забеременевшие в результате изнасилования, все равно должны родить. Он считает, что задумываться о генах не стоит, поскольку «малыш — чистый сосуд».

Ранее в Госдуме осудили чиновников, рассуждающих об абортах.

