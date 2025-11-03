«Зачем лезете?»: в Госдуме осудили чиновников, рассуждающих об абортах

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер заявил, что женщины, забеременевшие после изнасилования, не должны делать аборты. Вместо этого они должны родить ребенка и отдать его в приемную семью, потому что «Господу было угодно» зарождение новой жизни. Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с «Газетой.Ru» осудил чиновника и призвал прекратить навязывать женщинам мнение по личным вопросам.

«Вопрос абортов — личное дело женщины. И не нужно раздражать, злить, лезть в эту деликатную тему мужчинам. Наша задача — создать условия материального, психологического характера, эмоционального, помощь оказать, чтобы женщина, оценивая все свои жизненные обстоятельства, приняла решение, отказалась от проведения аборта. И сегодня такая положительная динамика есть, когда различные консультации, когда дни тишины полноценно обеспечиваются, положительная динамика достигается. Но когда звучит: «Вас изнасиловали, вы должны все равно рожать». Женщину изнасиловали — для нее это тяжелейшая травма. Зачем вы со своими советами лезете? Не надо про это говорить, это вызывает только раздражение, отторжение, непонимание. Это наносит определенный репутационный ущерб всей публичной власти. Тема абортов очень деликатная, очень чувствительная, личная, щепетильная и подобного рода публичные рассуждения, особенно когда затрагивается такая сторона, когда жертва преступлений беременеет, считаю, что вообще публично даже обсуждать нельзя. Если и обсуждать, то только не публично, а индивидуально, но ни в коем случае не давить, пугать, заставлять, запрещать и так далее», — заявил он.

По мнению Нилова, государство должно помогать женщинам, а не навязывать свою позицию.

«Я знаю реакцию женщин. Женщины вообще недовольны, когда мужчина начинает в эту деликатную тему лезть, чего-то там навязывать. Аборт — личное дело женщины, она сама должна принимать решение», — сказал парламентарий.

До этого свердловский депутат Вячеслав Вегнер призвал женщин, которые забеременели после насилия и не хотят этого ребенка, все равно родить и отдать младенца в приемную семью. Он заявил, что в стране «много бездетных пар, которые не могут завести ребенка, очередь на усыновление маленьких детей очень большая». По его мнению, «психолог должен объяснить женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, это Господу было угодно». Позже в разговоре с изданием «Подъем» Вегнер заявил, что ему известны истории, когда женщину изнасиловали, она забеременела, а затем матери любили таких детей всю жизнь.

