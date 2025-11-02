На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Малыш — чистый сосуд». Свердловский депутат посоветовал жертвам изнасилований рожать

В Свердловской области депутат заявил, что жертвы изнасилования должны родить
Shutterstock

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что женщины, забеременевшие в результате изнасилования, все равно должны родить. Об этом пишет «Подъем» в Telegram-канале.

По его словам, задумываться о генах также не стоит, поскольку «малыш — чистый сосуд».

«Он призвал женщин, которые забеременели после насилия и не хотят этого ребенка, все равно родить и отдать младенца в приемную семью. По словам политика, в стране «много бездетных пар, которые не могут завести ребенка, очередь на усыновление маленьких детей очень большая», — говорится в посте.

Вегнер отметил, что задача психолога в такой ситуации — объяснить, что «если жизнь зародилась, значит так угодно Господу». В беседе с изданием Вегнер объяснил, что насильник должен быть наказан, но ребенок имеет право на жизнь.

До этого в Воронежской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал новую знакомую из соцсетей. Инцидент произошел 20 июля этого года. Мужчина пригласил знакомую, с которой общался в социальных сетях, отдохнуть с его родственниками на пруду в Воробьевском районе. Позже они вернулись в дом к мужчине, и он предложил спутнице вступить в половую связь. После ее отказа он избил ее и изнасиловал.

Ранее сосед похитил школьницу из ее дома и изнасиловал.

