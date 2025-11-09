В стране ЕС отменено мероприятие, посвященное РФ и борьбе с насаждением русофобии

В Италии отменили мероприятие, посвященное РФ и борьбе с насаждением русофобии

Посвященную РФ и борьбе с насаждением антироссийских настроений лекцию отменили в Италии из-за проукраинских политиков. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о лекции под названием «Русофильство и русофобия — правда» писателя, историка, профессора Анджело д'Орси. Мероприятие должно было пройти 12 ноября в Турине.

В лекции по видеосвязи должен был участвовать работающий в Луганске итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который является автором книги о русофобии в Италии.

Д'Орси отметил, что его лекция отменена «неоправданно».

«Причины те же, по которым отменили выступления [дирижера] Валерия Гергиева и [оперного певца] Ильдара Абдразакова, [лекция] названа «пропагандистской». Не узнав о содержании лекции, не совсем демократично заставили меня молчать во имя демократии», — сказал д'Орси.

6 ноября сообщалось, что дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан».

Ранее сообщалось, что концерту Limp Bizkit грозит отмена в Эстонии из-за заявлений солиста о России.