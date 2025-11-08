Анонс концерта американской группы Limp Bizkit в Таллине вызвал критику со стороны эстонских властей из-за высказываний вокалиста Фреда Дерста в поддержку России. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым. По мнению ведомства, в культурном пространстве республики нет места для сторонников «государства-агрессора». В настоящее время МИД находится в контакте с организаторами мероприятия.

В материале отмечается, что после присоединения Крыма к России Дерст высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина, назвав его «человеком с четкими моральными принципами», и заявил, что хотел бы жить на территории полуострова. Также в 2015 году певец выходил на сцену с флагом, на котором было написано: «Крым = Россия».

7 ноября стало известно, что бывшему депутату сейма (парламента) Латвии Алексею Росликову, который защищал русский язык, грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России.

Уточняется, что его заподозрили в оказании содействия РФ в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Ранее в Госдуме предостерегли французского чемпиона Игр от поддержки российских спортсменов.