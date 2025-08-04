В Татарстане лифт с мужчиной и двумя детьми пролетел девять этажей

В Набережных Челнах лифт с двумя детьми и мужчиной пролетел несколько этажей, семья смогла спастись, травм никто не получил. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

Инцидент произошел в 35-м микрорайоне Набережных Челнов. Мужчина с двумя детьми пытался спуститься вниз, когда кабина неожиданно ускорилась и пролетела девять этажей. Около 20 минут люди провели в душной кабинет в темноте, связи с диспетчером не было.

Неожиданно лифт пришел в движение и остановился на втором этаже, мужчина и дети благополучно покинули кабину. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай, жители многоэтажки предпочитают ходить пешком по лестнице и боятся пользоваться опасной конструкцией.

До этого лифт с людьми упал в шахту многоэтажного жилого дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Кабина рухнула с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина, система торможения сработала на третьем. Прибывшие на место спасатели деблокировали людей. Всего в кабине лифта находилось восемь человек. В результате торможения пострадала женщина, ее с подозрением на перелом доставили в травмпункт.

Ранее лифт отсек голову хирургу в больнице из-за технической неисправности.