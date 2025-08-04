На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане лифт с мужчиной и двумя детьми пролетел девять этажей

Mash: в Татарстане лифт с людьми пролетел девять этажей
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

В Набережных Челнах лифт с двумя детьми и мужчиной пролетел несколько этажей, семья смогла спастись, травм никто не получил. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

Инцидент произошел в 35-м микрорайоне Набережных Челнов. Мужчина с двумя детьми пытался спуститься вниз, когда кабина неожиданно ускорилась и пролетела девять этажей. Около 20 минут люди провели в душной кабинет в темноте, связи с диспетчером не было.

Неожиданно лифт пришел в движение и остановился на втором этаже, мужчина и дети благополучно покинули кабину. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай, жители многоэтажки предпочитают ходить пешком по лестнице и боятся пользоваться опасной конструкцией.

До этого лифт с людьми упал в шахту многоэтажного жилого дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Кабина рухнула с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина, система торможения сработала на третьем. Прибывшие на место спасатели деблокировали людей. Всего в кабине лифта находилось восемь человек. В результате торможения пострадала женщина, ее с подозрением на перелом доставили в травмпункт.

Ранее лифт отсек голову хирургу в больнице из-за технической неисправности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами