Спасатели потушили пожар на 800 «квадратах» под Екатеринбургом

Спасатели завершили тушение пожара в производственном здании со стройматериалами в поселке Медный под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

«В 00:48 (22:48 мск 8 ноября) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:22 (01:22 мск)», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступала, причины возгорания выясняются.

Возгорание произошло накануне вечером. Сообщалось, что существовала угроза распространения огня на соседние здания. А местные жители рассказали, что загоревшийся склад находится на выезде из поселка. Они ощущали жар пламени в сотнях метров от горящей постройки.

