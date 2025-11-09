На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали регионы с наиболее тяжелой ситуацией с энергоснабжением

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях наиболее тяжелая ситуация со светом
true
true
true
close
Reuters

Наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением складывается в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом в эфире новостного телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

«Ситуация в энергосистеме сложная, наиболее тяжелая — в Харьковской, Сумской и Полтавской областях», — отметил он.

Чиновник уточнил, что в большинстве регионов Украины вынужденно применяют почасовые отключения всех категорий потребителей. По его словам, такие меры «будут действовать до конца текущих суток».

«Есть долгосрочно обесточенные абоненты, в частности, на Днепропетровщине, Черниговщине, Харьковщине», — добавил Некрасов.

Министр считает, что на аварийно-восстановительные работы уйдет время, но точных сроков назвать не смог. Некрасов призвал население ограничить использование электроэнергии.

8 ноября сообщалось, что из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме 9 ноября почти во всех регионах Украины будут действовать ограничения.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами