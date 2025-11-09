На Украине назвали регионы с наиболее тяжелой ситуацией с энергоснабжением

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях наиболее тяжелая ситуация со светом

Наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением складывается в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом в эфире новостного телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

«Ситуация в энергосистеме сложная, наиболее тяжелая — в Харьковской, Сумской и Полтавской областях», — отметил он.

Чиновник уточнил, что в большинстве регионов Украины вынужденно применяют почасовые отключения всех категорий потребителей. По его словам, такие меры «будут действовать до конца текущих суток».

«Есть долгосрочно обесточенные абоненты, в частности, на Днепропетровщине, Черниговщине, Харьковщине», — добавил Некрасов.

Министр считает, что на аварийно-восстановительные работы уйдет время, но точных сроков назвать не смог. Некрасов призвал население ограничить использование электроэнергии.

8 ноября сообщалось, что из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме 9 ноября почти во всех регионах Украины будут действовать ограничения.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.