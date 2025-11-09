На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Таганрога рассказала о ситуации в городе на фоне отключения света

Камбулова: в Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей
Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Таганроге, попавших в зону локального технологического нарушения. Об этом в своем Telegram-канале написала глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, сотрудники профильных служб продолжают восстанавливать электроснабжение небольшой части потребителей Таганрога. При этом большую часть абонентов уже подключили к резервным схемам электроснабжения.

«Организованные ремонтные работы позволят оперативно обеспечить электроэнергией оставшихся обесточенных потребителей в течение двух часов», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки.

Отключение света в ряде районов Таганрога произошло 9 ноября. Как рассказала Камбулова, причиной послужило аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи в городе.

Накануне 10 населенных пунктов в Курской области временно остались без электроснабжения из-за возгорания на одном из объектов энергетики. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что огонь охватил инфраструктурное сооружение в поселке Коренево.

Ранее в Кемеровской области ураган нарушил электроснабжение 54 населенных пунктов.

