В ряде районов Таганрога пропал свет из-за отключения высоковольтной ЛЭП

Аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) произошло в Таганроге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В ряде районов города отсутствует электроснабжение», — отметила она.

По словам Камбуловой, сотрудники аварийных служб уже приступили к устранению неполадок. Ожидается, что работы завершатся в течение двух часов.

Глава Таганрога пообещала, что будет оповещать жителей о ситуации в городе.

8 ноября в поселке Коренево в Курской области загорелся один из объектов энергетики. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, это привело к аварийному отключению электроснабжения. В результате без света временно остались 10 населенных пунктов, в которых проживают порядка 2,5 тыс. человек.

За три дня до этого более 300 населенных пунктов в Херсонской области оказались обесточены из-за отключения ЛЭП. Глава региона Владимир Сальдо заявил, что без света остались 10 муниципальных округов. Специалисты делали все возможное, чтобы устранить проблему в кратчайшие сроки.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло массовое отключение света.