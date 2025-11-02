На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе ураган нарушил электроснабжение 54 населенных пунктов

Середюк: в Кузбассе после урагана без света остаются 21 населенный пункт
Depositphotos

В Кемеровской области прошел штормовой ветер, который привел к отключениям электроэнергии в 54 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

«На территории области зафиксировано 4 повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев. Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт», — написал глава региона.

Середюк добавил, что в деревне Талая Юргинского округа ликвидировали возгорание травы на площади 10 тысяч квадратных метров. При этом в Анжеро-Судженске произошло частичное обрушение крыши школы №12, в результате инцидента никто не пострадал, отметил губернатор.

По данным главы региона, между поселками Теплая речка и Прокопьево Тяжинского округа упавшее дерево оборвало четыре пролета провода и повредило две опоры. Также в Гурьевском округе ликвидировали пожар в полях, начавшийся из-за повреждения опоры ЛЭП, уточнил Середюк.

Ранее российские туристы рассказали о последствиях урагана «Мелисса» на Кубе.

