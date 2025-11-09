Мощный торнадо разрушил город на юге Бразилии

Более 700 человек пострадали из-за торнадо в Бразилии

Мощный торнадо пронесся по югу Бразилии, вызвав сильные разрушения в городе Рио-Бониту-ду-Игуасу в штате Парана. Об этом сообщает CNN Brasil.

На опубликованных кадрах видно, что от зданий мало что осталось. По информации источников, скорость ветра в некоторых местах превышала 250 км/ч. Власти сообщают, что торнадо затронул примерно 90% жилых и коммерческих зданий в муниципалитете. Мэр города Сезар Аугусту Бовину заявил, что маловероятно, что хоть одно здание уцелело.

По последним данным Службы гражданской обороны штата, пострадали 750 человек. В штате объявлено чрезвычайное положение.

Бразильский телеканал Climatempo, специализирующийся на прогнозах погоды, сообщил, что принесший торнадо циклон может вызвать порывы ветра со скоростью более 100 км/ч в таких штатах, как Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Сан-Паулу. Согласно прогнозу, циклон будет двигаться по морю до воскресенья, затронув также побережье Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту.

Торнадо обрушился на штат Парана 8 ноября.

