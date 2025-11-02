В Италии под лавиной погибла группа немецких альпинистов

Пятеро альпинистов из ФРГ погибли в результате схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии. Об этом сообщает издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу.

Уточняется, что под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы. В первой, состоявшей из трех человек (женщина и двое мужчин), все участники погибли. Во второй двое выжили, а еще двое числились пропавшими до сегодняшнего дня. Ими оказались отец и его 17-летняя дочь.

Поисково-спасательная операция проходила в сложных погодных условиях.

В октябре трое альпинистов из Хорватии погибли в результате схода лавины в Словении. Инцидент произошел на горе Тоск в северо-западной части страны, где группа из семи человек совершала восхождение. Трое альпинистов отделились и были накрыты снежной массой в районе альпийского хребта на высоте 2275 метров.

Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Как сообщил руководитель спасательной команды Миха Арх, альпинисты были погребены под глубоким слоем снега в труднодоступной местности. 5 октября было обнаружено тело одного из участников восхождения, а на следующий день спасатели нашли остальных двух.

Ранее сход лавины, уничтожившей 90% деревни в Швейцарии, попал на видео.