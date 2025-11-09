На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии геолога, выжившего при сходе лавины на Камчатке

Выживший при сходе лавины на Камчатке геолог находится в среднетяжелом состоянии
Илья Наймушин/РИА Новости

Геолог, выживший при сходе снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении в Камчатском крае, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в Telegram-канале.

«Медики сообщают об общем переохлаждении», — говорится в заявлении.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что из Петропавловска-Камчатского в село Мильково был направлен вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. По его словам, в данный момент пострадавшего мужчину на автомобиле транспортируют с места происшествия в село Мильково. Далее его должны будут на вертолете доставить в административный центр региона, где геологу окажут всю необходимую медицинскую помощь.

8 ноября лавина снесла буровую установку с двумя мужчинами на Агинском золоторудном месторождении. Одного из работников спасти не удалось, рассказали в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее в Италии лавина накрыла группу немецких альпинистов.

