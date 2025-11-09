В Тульской области задержали подозреваемого в обрушении жилого дома

В Тульской области задержали причастного к обрушению жилого дома

Подозреваемого в причастности к обрушению жилого многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области задержали. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тульской области.

По информации ведомства, ночью 8 ноября 37-летний житель этого дома, проживающий на первом этаже, провел демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его квартире произошло скопление природного газа, который воспламенился от зажигалки.

«Вследствие вышеуказанных действий обвиняемого произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к частичному обрушению первого подъезда», — говорится в сообщении.

Следователи в кратчайшие сроки установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом»).

Расследование дела продолжается.

Накануне вечером спасатели завершили разборы завалов дома №10 на улице Ленина. Были разрушены торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

