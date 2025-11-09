На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области задержали подозреваемого в обрушении жилого дома

В Тульской области задержали причастного к обрушению жилого дома
true
true
true

Подозреваемого в причастности к обрушению жилого многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области задержали. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тульской области.

По информации ведомства, ночью 8 ноября 37-летний житель этого дома, проживающий на первом этаже, провел демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его квартире произошло скопление природного газа, который воспламенился от зажигалки.

«Вследствие вышеуказанных действий обвиняемого произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к частичному обрушению первого подъезда», — говорится в сообщении.

Следователи в кратчайшие сроки установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом»).

Расследование дела продолжается.

Накануне вечером спасатели завершили разборы завалов дома №10 на улице Ленина. Были разрушены торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы рассказывали, что при взрыве в доме в Куркино из окна вылетела женщина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами