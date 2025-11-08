На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус в Соликамске улетел в кювет без водителя

Рейсовый автобус без водителя вылетел в кювет в Соликамске рядом с жилым домом
true
true
true

Новый автобус с пассажирами вылетел в кювет в Соликамске недалеко от пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах с места событий пассажирский автобус передней частью опрокинут в кювет всего в нескольких метрах от жилой пятиэтажки.

В прокуратуре Пермского края сообщили, что по факту ДТП организована проверка. В ведомстве также отметили, что водителю автобуса удалось покинуть салон до того, как транспортное средство съехало в кювет. При этом пострадала одна пассажирка, ей оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии уточняются.

Местные паблики публикуют фото с места ДТП. По информации «ЧП Соликамск», очевидцы рассказывали, что в момент съезда автобуса в кювет водителя и кондуктора в нем не было. Сообщается также, что в салоне в это время находились два пассажира. На опубликованных источником видео заметили человека в белом, который бежал за автобусом.

До этого стало известно об аварии в Курской области с участием автобуса, перевозившего детей.

Ранее на трассе Екатеринбург — Пермь произошла массовая авария с восемью грузовиками.

