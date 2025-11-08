На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области загорелся объект энергетики, 10 населенных пунктов остались без света

В Курской области около 2,5 тыс. человек остались без света из-за возгорания
Павел Львов/РИА Новости

Часть Кореневского района осталась без света, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в поселке Коренево загорелся один из объектов энергетики. Это привело к аварийному отключению электроснабжения. Без света остались 10 населенных пунктов, где живут около 2,5 тыс. чел. Энергетики скоро начнут восстанавливать подачу электричества.

До этого около 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ. Перебои со светом затронули несколько улиц Белгорода и часть поселка Дубовое. Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения в регионе.

Накануне из-за ударов по объектам энергетики в Курской области в Рыльске и пригородных районах тоже были перебои с электроснабжением. Без света остались около 17 тыс. чел., в том числе жители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов.

Ранее появились кадры из обесточенного после ночного удара Киева.

