Ожидавший разрешения на вход в Сочи паром компенсирует авиабилеты пассажирам

Оператор парома Sea Bridge Трабзон — Сочи пообещал авиабилеты всем пассажирам
true
true
true
close
Сергей Кулаков/РИА Новости

Все пассажиры парома Sea Bridge, который прибыл из турецкого Трабзона в Сочи, но так и не получил разрешения на заход в порт, получат авиабилеты домой от компании-организатора рейса. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании «СВС шиппинг», которая обслуживает паромный маршрут, Сергей Туркменян.

«По возвращении [в Турцию] всем за счет компании предоставим билеты в те места, куда они должны были в итоге прибыть», — пообещал он.

Туркменян отметил, что все дни рейда пассажиры были обеспечены бесплатным трехразовым питанием.

До этого сообщалось, что первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона в Сочи вторые сутки не может пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не могут сойти на берег. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что рейс проходит без согласия со стороны властей региона.

Тем временем у некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты. Россияне не знают, что им делать, если судно направят обратно в Турцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ожидавший разрешения на вход в Сочи паром вернется в Турцию.

