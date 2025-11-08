«Пропали все наши авиабилеты». Первый за 14 лет паром из Турции более двух суток не пускают в Россию

Паром из Турции проверяют в Сочи больше 8 часов, пассажиры двое суток в море

Первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона в Сочи вторые сутки не может пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не могут сойти на берег. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что рейс проходит без согласия со стороны властей региона. Тем временем у некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты. Россияне не знают, что им делать, если судно направят обратно в Турцию.

Первый за 14 лет паромный рейс из Трабзона в Сочи столкнулся с трудностями при попытке пришвартоваться в России. Вышедшее из Турции судно Seabridge более суток простояло на рейде в ожидании разрешения на заход в порт, а затем уже в порту пассажиры сутки не могут сойти на берег.

На борту находятся двадцать пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что запасы продовольствия на борту рассчитаны на десять дней и паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит всех туристов в Сочи и заберет новых.

Пассажир парома Татьяна Студенкова в разговоре с RT рассказала, что в связи с непредвиденной задержкой на подходе к Сочи капитан Seabridge переместил всех находящихся на борту в каюты — даже тех, у кого изначально были приобретены сидячие места. По ее словам, условия на борту «достаточно комфортные», каюты «напоминают купе в поезде». Несмотря на то что еда для пассажиров экономкласса не предусмотрена, всех кормили завтраком, обедом и ужином.

«Настроение на борту в целом нормальное, но все, конечно, хотят домой», — сказала Татьяна.

По словам собеседницы RT, для пассажиров причины задержки остаются неясными: сначала говорили об учениях, затем — о проверке ФСБ, потом судну якобы не давали разрешения на заход в порт.

У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты до дома. Об этом RT рассказал пассажир по имени Саид, которому из Сочи надо добираться до Уфы.

«Настроение упадническое: у нас пропали все наши авиабилеты, которые нам авиакомпания никак не компенсирует — случай не страховой. Дочка из-за этой ситуации опоздала на работу», — рассказал Саид.

У других пассажиров застрявшего в Сочи парома Seabridge истекло время легального пребывания в Турции, поэтому в случае разворота судна обратно в Трабзон их могут там не принять. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одного из пассажиров Ирина, уточнив, что ее семья очень переживает из-за этой ситуации.

Она отметила, что ее сын некоторое время жил в Турции, но затем решил вернуться в Мариуполь, «потому что он стал российским». Семья получила российское гражданство, продала квартиру в Турции и после аннулирования вида на жительство отплыла на пароме в РФ.

«Мы очень переживаем все, чтобы их, не дай бог, не вернули в Турцию, потому что, а где они останутся жить? На пристани? Ведь сын с женой и с внучкой. Внучке недавно исполнилось 14 лет. Она теряет сейчас время, в школу не ходит. Мы за это очень переживаем, чтобы не вернули, ведь люди ничего не нарушили. (…) Я не сплю несколько дней уже», — сказала Ирина.

«Путешествие — это привилегия»: Евросоюз не будет выдавать мультивизы россиянам Еврокомиссия запретила выдавать россиянам многократные шенгенские визы. При этом уже выданные разрешения... 07 ноября 20:45

Почему не принимают

Паром Seabridge вышел из Трабзона вечером в среду, 5 ноября. Спустя 12 часов судно прибыло к порту Сочи и встало на якорь в 19 километрах от берега.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00».

При этом директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна заявил РИА Новости, что заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. По его словам, паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что организация международных паромных рейсов через Черное море требует дополнительных мер безопасности. До настоящего времени власти региона придерживаются этого мнения.

«Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска международного парома Seabridge не изменилась с момента проведения тестового рейса. Остались вопросы по части безопасности, которые на данный момент не решены», — рассказали в администрации региона.

Тестовый рейс парома Seabridge из Трабзона в Сочи был проведен 16 октября для отработки маршрута и правил захода в порт, но не был завершен по техническим причинам.