Ожидавший разрешения на вход в Сочи паром вернется в Турцию

Грузопассажирскому парому из турецкого города Трабзон отказали пришвартоваться в морском порту Сочи. Об этом сообщил «Интерфаксу».

Подробности сообщил руководитель компании-организатора маршрута ООО «СВС ШИППИНГ» Сергей Туркменян в воскресенье.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон не высадив своих граждан на родную землю», — сказал он.

До этого сообщалось, что первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона в Сочи вторые сутки не может пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не могут сойти на берег. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что рейс проходит без согласия со стороны властей региона.

Тем временем у некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты. Россияне не знают, что им делать, если судно направят обратно в Турцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

