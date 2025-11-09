На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посетившая Херсон Анджелина Джоли публично осудила «власть имущих»

Анджелина Джоли упрекнула власть имущих за отказ защищать людей в равной степени
Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором рассказала детали своей поездки на Украину. В частности, голливудская звезда раскритиковала власти за продолжающийся конфликт.

Джоли выразила негодование в связи с тем, что в мире с таким мощным потенциалом дипломатии продолжает страдать мирное население. Она напомнила, что из-за боевых действий страдают не только жители Украины, но и сектора Газа, Йемена, Конго и других мест на Земле.

«Как будто власть имущие ничего не могут сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских лиц в равной степени», — возмутилась Джоли.

По словам голливудской звезды, ее поездка длилась два дня. За это время она посетила два города — Николаев и Херсон, — где встретилась с семьями, «живущими на передовой».

«Многие люди говорили мне о психологическом бремени жизни в условиях постоянной угрозы и о более глубоком страхе быть забытым миром», — написала знаменитость.

Джоли добавила, что угроза, исходящая от беспилотников, ощущалась постоянно. По словам актрисы, местные называют налеты дронов «человеческим сафари».

При этом актриса не упомянула о мобилизации своего охранника (по другим сведениям, водителя). По информации украинского издания «Страна.ua», сотрудники военкомата задержали его на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. Журналистам удалось выяснить, что задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Анджелину Джоли заметили на АЗС на западе Украины.

Новости Украины
