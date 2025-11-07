Американскую актрису Анджелину Джоли заметили в Тернополе на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, женщину заметили на одной из заправок города. На обнародованных снимках видно, что Джоли в медицинской маске зашла в магазин на заправке за кофе.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что актрисе стоит посетить освобожденные Россией территории Донбасса, например, часть Запорожской области.

На днях голливудская звезда посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что задержанный Дмитрий Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Джоли пересекла границу Украины пешком.