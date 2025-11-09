На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд выселил экоактивистку Чирикову из квартиры в Москве

РИА Новости: экоактивистку Чирикову через суд выселили из квартиры в Москве
Евгений Биятов/РИА Новости

Российскую экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) через суд выселили из квартиры в одном из жилых домов Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Исковые требования <...> о признании [Чириковой] утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить», — отмечается в материалах дела.

В них уточняется, что женщина в 2018 году оформила договор дарения в пользу одного из истцов, таким образом передав ему свою долю в квартире. Чирикова не проживала в квартире более 10 лет и не оплачивала жилищно-коммунальные услуги.

2 ноября пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ по Москве сообщила, что в отношении Евгении Чириковой было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. По данным ведомства, экоактивистка не позднее 8 августа 2023 года дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности запрещенной в стране организации. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о поддержке Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее Чирикову заочно арестовали по делу о распространении фейков о российских войсках.

