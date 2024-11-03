Названа причина возбуждения нового дела против экоактивистки Чириковой

Против экоактивистки Евгении Чириковой (признана в РФ иностранным агентом) возбудили новое дело об оправдании терроризма в связи с ее интервью, где она поддержала Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По версии следствия, Чирикова не позднее 8 августа 2023 года поучаствовала в видеотрансляции и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

Также до этого сообщалось, что против Чириковой в России расследуются и другие уголовные дела: об организации террористического сообщества и участии в нем, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде и помощи террористической деятельности.

В июле против Чириковой завели дело о дискредитации Вооруженных сил России.

24 апреля Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они будут исчисляться с момента задержания в РФ или экстрадиции в страну из-за рубежа.

Ранее в Красноярском крае местного жителя обвинили в оправдании терроризма.