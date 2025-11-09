Странные вспышки в Полтаве попали на видео

Странные вспышки на фоне скачков напряжения в Полтаве попали на видео

В Полтаве на Украине на видео сняли странные вспышки на фоне скачков напряжения. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что в Полтаве, Киеве и Харькове фиксируются значительные скачки напряжения, которые вызывают в некоторых местах возгорание.

8 ноября сообщалось, что из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме 9 ноября почти во всех регионах страны будут действовать ограничения.

Почасовые отключения и ограничения мощностей будут действовать с 00:00 до 23:59 (1:00 до 00:59 мск). Украинцев призвали экономить электричество.

До этого Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотных летательных аппаратов, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.

Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.