На Дону в Ростовской области столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщила южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов «Клавдия» и «Опал». Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», — сказал он.

Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно в Калужской области теплоход «Иван Цыпулин» сел на мель во время речной прогулки с пассажирами. После аварии теплоход пристал к берегу, пассажирам предложили эвакуироваться на сушу или ждать лодки на судне. Большинство из них покинули судно и через лес дошли до остановки общественного транспорта у деревни Пучково.

До этого грузовое судно «Аркадий Минченя» село на мель в Ленинградской области. Это случилось на 1311 км в акватории реки Невы в Кировском районе.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и катер.