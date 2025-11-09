На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два теплохода столкнулись на Дону

На Дону в Ростовской области столкнулись два теплохода
true
true
true
close
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщила южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов «Клавдия» и «Опал». Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», — сказал он.

Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно в Калужской области теплоход «Иван Цыпулин» сел на мель во время речной прогулки с пассажирами. После аварии теплоход пристал к берегу, пассажирам предложили эвакуироваться на сушу или ждать лодки на судне. Большинство из них покинули судно и через лес дошли до остановки общественного транспорта у деревни Пучково.

До этого грузовое судно «Аркадий Минченя» село на мель в Ленинградской области. Это случилось на 1311 км в акватории реки Невы в Кировском районе.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и катер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами