В Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и катер

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения теплохода, на борту которого были 87 пассажиров, и катера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в акватории Малой Невы. В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. После произошедшего теплоход продолжил движение, а катер отбуксировали к базе центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу, отметили в ведомстве.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

В августе в Санкт-Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся. Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. Прокуратура проводила проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее в акватории Волги катер столкнулся с баржей.