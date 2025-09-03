На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и катер

Прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в Санкт-Петербурге
true
true
true

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения теплохода, на борту которого были 87 пассажиров, и катера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в акватории Малой Невы. В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. После произошедшего теплоход продолжил движение, а катер отбуксировали к базе центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу, отметили в ведомстве.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

В августе в Санкт-Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся. Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. Прокуратура проводила проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее в акватории Волги катер столкнулся с баржей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами