Москвичам рассказали о погоде 9 ноября

Гидрометцентр: в Москве 9 ноября ожидаются переменная облачность и до +8°C

В Москве в воскресенье, 9 ноября, ожидаются переменная облачность, а температура воздуха составит до +8°C. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +6...+8°C. В ночь на понедельник, 10 ноября, столбики термометров опустятся до +3°C.

В Подмосковье температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...+8°C. Ночью похолодает до 0°C, отметили в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

7 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что эти выходные в Москве и Московской области будут приятными по погоде. По его словам, температура будет близка к рекордным значениям и напомнит начало октября.

5 ноября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже 11 ноября. По его данным, в этот день может выпасть небольшое количество осадков, а 13 и 14 они уже будут более заметны.

Ранее стало известно, как аномально теплая осень отразилась на фауне Московского региона.