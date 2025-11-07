Москвичам пообещали теплые выходные

Предстоящие выходные в Москве и Московской области будут приятными по погоде. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Солнце будет просвечивать через плотную облачность, но его будет немного. Дожди могут быть очень локальными, разрозненными и непродолжительными. А температура по-прежнему будет близка к рекордным значениям и напомнит начало октября. То есть в субботу днем ожидается +8, +10 градусов тепла, а в воскресенье +6, +8», — рассказал эксперт.

Ночные температуры, по его словам, будут похожи на дневные.

Однако теплая погода вскоре покинет Московский регион. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на следующей неделе ожидаются ощутимое похолодание и снег. Автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, он посоветовал сделать это в предстоящие выходные.

Ранее стало известно, как аномально теплая осень отразилась на фауне Московского региона.