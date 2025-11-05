Москвичам рассказали, когда ждать первого снега

Синоптик Ильин: первый снег выпадет в Москве и Московской области 11 ноября

Первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже 11 ноября. Об этом в интервью aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Днем 11 ноября температура будет около 0...+2 градусов, а в последующие ночи — с 12 по 16 ноября — будет сохраняться морозная погода с температурой -1...-4 градуса, местами до -5 градусов будет опускаться», — рассказал эксперт.

Он добавил, что 11 ноября может выпасть небольшой снег, а 13 и 14 осадки уже будут более заметны.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупреждал, что автовладельцам следует поспешить с заменой колес — шиномонтаж лучше успеть посетить до 10 ноября, так как с этого дня погода начнет быстро меняться, столбики термометров поползут к нулевой отметке.

С ночи 11 ноября прогнозируется период с отрицательными температурами в ночные и дневные часы, согласился с ним синоптик Александр Ильин.

Ранее эксперт оценил прогноз о предстоящей аномально морозной зиме.