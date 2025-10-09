На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Русская община» провела рейд в Оренбурге

В Оренбурге десятки людей в черном, в балаклавах и с нашивками вышли на улицы
true
true
true

В России десятки активистов в черном, в балаклавах и с нашивками вновь вышли на улицы. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной».

На предоставленных кадрах можно увидеть множество крепких мужчин, которые идут по улице в одном из пригородов Оренбурга. Они заходят в рабочий поселок и выстраивают в колонну рабочих, которые идут, положив руки на плечи впереди идущего.

Авторы канала пояснили, что на видео попал совместный рейд активистов и силовиков.

«Проверяли иностранцев (порядка двух сотен) на предмет соблюдения миграционного и законодательного законодательства. Все выявленные лица были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — подписана видеозапись.

Активисты также выразили благодарность сотрудникам Отделу по вопросам миграции» муниципального управления МВД России «Оренбургское» и ФНС за профессиональную и честную службу.

14 сентября в Мурманске сотрудники ОМОН и активисты «Русской общины» сорвали вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка». С гостей взяли объяснения. В ходе рейда силовики утверждали, что одному из барменов «грозит срок», однако в итоге никого не задержали.

В середине июня в ходе рейда «Русской общины» полицейские задержали детей уроженцев Чечни. За подростков вступилась чеченская женщина, которая спросила, за что задерживают несовершеннолетних, и обратила внимание на то, что некоторые активисты «Общины» скрывают лица. Инцидент произошел на территории жилого комплекса (ЖК) «Люблинский парк».

Ранее «Русская община» провела рейд в Москве.

