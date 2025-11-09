На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрейфовавшее у берегов Японии судно с россиянами отбуксировали в порт

Судно Neksu с россиянами на борту доставили в японский порт
Shuji Kajiyama/AP

Судно с россиянами на борту, дрейфовавшее у берегов Японии, доставили в порт префектуры города Тояма. Об этом сообщил РИА Новости вице-консул генконсульства РФ в Ниигате Алексей Криворучко.

Он рассказал, что сотрудники береговой охраны поднялись на борт грузового корабля Neksu и удостоверились, что экипаж здоров и ни в чем не нуждается. В генконсульстве продолжают следить за ситуацией.

На борту Neksu находятся 15 граждан РФ. Они плыли из Владивостока в порт Фусики-Тояма. 7 ноября стало известно, что грузовое судно под флагом Того дрейфовало в заливе Тояма после поломки двигателя. Оно подало сигнал о неисправности примерно в 50 км к северо-востоку от рыбацкого порта Хими. Вечером того же дня корабль службы безопасности на море Японии взял его на буксир, потом передал гражданскому буксировщику, чтобы поставить грузовое судно на ремонт.

Ранее в Москве вспыхнул речной трамвай с людьми.

