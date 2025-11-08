В Москве загорелся речной трамвай

«Осторожно, Москва»: у Новоспасского причала в Москве загорелся трамвай с людьми

У Новоспасского причала в Москве загорелся трамвай с пассажирами. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

После начала пожара людей с судна экстренно эвакуировали, а на место происшествия прибыли бригады МЧС.

Изначально предполагалось, что очаг возгорания находился в отсеке с аккумуляторами. Позднее капитан судна пояснил, что задымление возникло в носовой части. Вероятной причиной пожара названо короткое замыкание. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не пострадал.

До этого бразилец закурил рядом с грузовиком на заправке и чуть не устроил пожар.

Мужчина, прикуривая зажигалку в непосредственной близости от заправляющегося грузовика, спровоцировал мощную вспышку пламени, заставившую его и его друзей бежать, спасая свои жизни. На кадрах с места события видно, как огненный шар мгновенно охватывает пространство, едва не перекинувшись на рядом припаркованный мотоцикл.

По счастливой случайности, никто не пострадал. Благодаря молниеносной реакции дежурного, который бросился с огнетушителем и потушил пламя за считанные секунды, трагедии удалось избежать.

Ранее на Сахалине произошел пожар в ангаре животноводческого комплекса с 300 свиньями.