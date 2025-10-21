На Камчатке задержали студента по делу об оправдании терроризма

В Камчатском крае заведено уголовное дело в отношении 18-летнего местного студента. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР),его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

По информации следствия, молодой человек публиковал в русофобских Telegram-каналах сообщения, которые одобряли деятельность националистической военизированной организации Украины, признанной в РФ террористической и запрещенной. В СК отметили, что в результате обыска квартиры фигуранта следователи изъяли технические устройства и документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета), которое подразумевает лишение свободы на срок до 7 лет, уточнили в ведомстве.

Житель Воркуты ранее был осужден на 15 лет строгого режима за призывы к сыну-военнослужащему перейти на сторону ВСУ. По информации ФСБ, фигурант распространял в Telegram материалы, поддерживающие действия украинских вооруженных формирований, включая организации, признанные в России террористическими и запрещенными, и призывал к насилию против российских военных.

Ранее белгородского студента осудили за призывы к насилию над военными.