В Совфеде уличили Швецию в желании вернуться к допетровским временам

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выступил с критикой в адрес премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, комментируя его недавние заявления о Балтийском море, сделанные в ходе визита в Таллин. Свое мнение сенатор выразил в личном Telegram-канале.

Карасин обвинил Кристерссона в проявлении исторической ностальгии и желании «вернуться к допетровским временам». Возмущение политика вызвали слова шведского премьера: »Швеция и страны Балтии никогда не обладали таким контролем над Балтийским морем. Это – наше море».

Охарактеризовав слова премьер-министра как «политическое хамство», Карасин напомнил о Полтавской битве и заметил, что современным шведским властям «стало скучно» и они ищут провокации. Карасин предупредил, что Россия готова «поддержать эту тональность», и допустил, что в адрес «молодого члена НАТО» могут быть найдены «еще более эмоциональные определения».

Накануне Кристерссон подчеркнул необходимость подготовки Швеции и Евросоюза к длительной изоляции России, утверждая, что она «не закончится с этой войной».

Ранее Украина и Швеция подписали меморандум о совместном производстве истребителей.