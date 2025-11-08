На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил изменить систему медстрахования США

Трамп предложил передавать госсредства на медобслуживание напрямую гражданам
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал конгресс США кардинально реформировать систему здравоохранения, предложив перенаправить бюджетные средства напрямую гражданам, а не крупным страховым компаниям. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я рекомендую республиканцам в Сенате, чтобы сотни миллиардов долларов, которые сейчас направляют высасывающим деньги страховым компаниям для спасения плохой системы медобслуживания, обеспечиваемой Obamacare, передавали напрямую людям, чтобы они могли сами оплатить для себя медицинское обслуживание», — говорится в посте Трампа.

По его словам, подобная схема намного лучше нынешней, а, кроме того, гораздо менее затратная.

«Суть проста: забрать деньги у огромных, недобросовестных страховых компаний, передать их народу и ликвидировать Obamacare – худшую систему здравоохранения в мире по соотношению цены и качества», – подытожил президент.

Отсутствие консенсуса между демократами и республиканцами в сенате конгресса по вопросам финансирования здравоохранения стало ключевым фактором, спровоцировавшим частичную приостановку работы правительства США (шатдаун).

Ранее участник встречи с Трампом по здравоохранению упал в обморок в Овальном кабинете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами