Трамп предложил изменить систему медстрахования США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал конгресс США кардинально реформировать систему здравоохранения, предложив перенаправить бюджетные средства напрямую гражданам, а не крупным страховым компаниям. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я рекомендую республиканцам в Сенате, чтобы сотни миллиардов долларов, которые сейчас направляют высасывающим деньги страховым компаниям для спасения плохой системы медобслуживания, обеспечиваемой Obamacare, передавали напрямую людям, чтобы они могли сами оплатить для себя медицинское обслуживание», — говорится в посте Трампа.

По его словам, подобная схема намного лучше нынешней, а, кроме того, гораздо менее затратная.

«Суть проста: забрать деньги у огромных, недобросовестных страховых компаний, передать их народу и ликвидировать Obamacare – худшую систему здравоохранения в мире по соотношению цены и качества», – подытожил президент.

Отсутствие консенсуса между демократами и республиканцами в сенате конгресса по вопросам финансирования здравоохранения стало ключевым фактором, спровоцировавшим частичную приостановку работы правительства США (шатдаун).

Ранее участник встречи с Трампом по здравоохранению упал в обморок в Овальном кабинете.