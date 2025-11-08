В Германии почти каждый четвертый несовершеннолетний живет на пособия

Welt: почти четверть несовершеннолетних в Германии живет на социальные пособия

Почти каждый четвертый несовершеннолетний житель Германии существует за счет социальных выплат. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на статистику Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

«Примерно четверть всех несовершеннолетних растут в семьях, которые полностью или частично содержат себя за счет выплат. В общей сложности 3,42 млн детей и подростков относятся к разным категориям тех, кто получает социальную помощь. <...> К концу 2024 года в стране проживало 13,98 млн несовершеннолетних. Таким образом, 24,5% из них получали материальные пособия», — пишет издание, приводя федеральные данные.

Welt также отмечает, что по состоянию на июнь 2025 года, из 1,8 млн несовершеннолетних, получающих так называемые «гражданские пособия» (Bürgergeld), 854 тыс. не имеют немецкого гражданства.

До этого партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к пересмотру системы пособий для украинских беженцев. По словам сопредседателя фракции Тино Хрупаллы, текущая практика выплаты повышенных пособий украинцам выглядит несправедливой.

