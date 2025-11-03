В России пособия и пенсии вырастут вслед за прожиточным минимумом

ТАСС: с 2026 года в России увеличат выплаты пенсионерам и семьям с детьми

С 2026 года в России увеличатся пособия для семей с детьми, социальные выплаты и доплаты к пенсиям из-за роста прожиточного минимума на 6,8%. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, прожиточный минимум используется при расчете минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. После его индексации вырастут пособия малоимущим, единое пособие на детей, ежемесячные выплаты из материнского капитала, а также социальные доплаты к пенсии по старости.

Машаров отметил, что размер прожиточного минимума влияет и на сумму дохода, которую должник может сохранить при удержаниях по исполнительным документам. В соответствии с законом, она должна быть не меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения составит 18 939 рублей. Для трудоспособных граждан показатель установят на уровне 20 644 рублей, для детей — 18 371 рубль, для пенсионеров — 16 288 рублей.

Прожиточный минимум утверждается на федеральном и региональном уровнях: правительство России устанавливает его до 1 июля, а власти субъектов — до 15 сентября. Эксперт уточнил, что в регионах уровень жизни и цены различаются, поэтому при расчете используется региональный коэффициент.

