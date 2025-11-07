На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина закурил рядом с заправлявшимся грузовиком и едва не устроил крупный пожар

Бразилец закурил рядом с грузовиком на заправке и чуть не устроил пожар
Кадр из видео/Di+TV 2/YouTube

В Бразилии мужчина закурил рядом с заправлявшимся топливом грузовиком и едва не устроил крупный пожар, пишет The Sun.

Мужчина, прикуривая зажигалку в непосредственной близости от заправляющегося грузовика, спровоцировал мощную вспышку пламени, заставившую его и его друзей бежать, спасая свои жизни. На кадрах с места события видно, как огненный шар мгновенно охватывает пространство, едва не перекинувшись на рядом припаркованный мотоцикл.

По счастливой случайности, никто не пострадал. Благодаря молниеносной реакции дежурного, который бросился с огнетушителем и потушил пламя за считанные секунды, трагедии удалось избежать.

Как выяснилось, группа людей находилась в зоне открытого кафе прямо возле топливных колонок, несмотря на то, что работники станции предупредили их отойти перед началом заправки. Пожарные позже заявили, что эта зона кафе не была включена в официальный план противопожарной безопасности АЗС, и по факту происшествия начато расследование.

«Это чудо, что никто не пострадал. Все вокруг могло бы взорваться», — прокомментировал один из местных жителей.

Ранее в Бразилии 20 человек пострадали при пожаре на фабрике карнавальных костюмов.

