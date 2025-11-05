На Сахалине загорелся животноводческий комплекс со свиньями

На Сахалине произошел пожар в ангаре животноводческого комплекса с 300 свиньями

Животноводческий комплекс загорелся в Анивском районе Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Сахалин — Точка отсчета» со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в селе Таранай на ул. Совхозной, 9. По предварительным данным, огонь охватил ангар свинокомплекса компании «Мерси Агро». Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние ангары нет. На месте работают 17 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны.

Отмечается, что в охваченном пламенем ангаре находились 300 свиней.

Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

В сентябре на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз. При этом сгорели пятнистые олени, козлы, ламы и альпаки.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.