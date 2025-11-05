На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине загорелся животноводческий комплекс со свиньями

На Сахалине произошел пожар в ангаре животноводческого комплекса с 300 свиньями
true
true
true
close
Shutterstock

Животноводческий комплекс загорелся в Анивском районе Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Сахалин — Точка отсчета» со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в селе Таранай на ул. Совхозной, 9. По предварительным данным, огонь охватил ангар свинокомплекса компании «Мерси Агро». Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние ангары нет. На месте работают 17 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны.

Отмечается, что в охваченном пламенем ангаре находились 300 свиней.

Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

В сентябре на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз. При этом сгорели пятнистые олени, козлы, ламы и альпаки.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами