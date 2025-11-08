Лишенный сана католикос всех армян уехал в Индию

Католикос всех армян Гарегин II отправился с визитом в Индию

Католикос всех армян Гарегин II отправился с визитом в Индию. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В посте отмечается, что Гарегин II встретится с попечителями церкви Святого Назарета (основанная в 1708 году армянская церковь) в Калькутте, а также руководством и преподавателями армянской гуманитарной семинарии. Католикоса всех армян сопровождают архиепископ Айказун Наджарян, епископ Врданес Абрамян и полномочный представитель главы Армянской церкви иеромонах Григор Минасян.

22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и захватил патриарший престол. По словам политика, глава церкви нарушил обет безбрачия и должен объяснить, почему у него есть жена и дети.

Католикос всех армян возглавляет Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Армения считается первой страной, провозгласившей христианство государственной религией. Католикос — верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры ААЦ, ее обрядов, канонов, традиций и единства. Он избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Гарегин II занимает этот пост с 1999 года. Центр ААЦ расположен в Эчмиадзинском монастыре.

Ранее Армянская церковь выступила с обвинениями в адрес властей.