На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лишенный сана католикос всех армян уехал в Индию

Католикос всех армян Гарегин II отправился с визитом в Индию
true
true
true
close
Telegram-канал »Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին»

Католикос всех армян Гарегин II отправился с визитом в Индию. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В посте отмечается, что Гарегин II встретится с попечителями церкви Святого Назарета (основанная в 1708 году армянская церковь) в Калькутте, а также руководством и преподавателями армянской гуманитарной семинарии. Католикоса всех армян сопровождают архиепископ Айказун Наджарян, епископ Врданес Абрамян и полномочный представитель главы Армянской церкви иеромонах Григор Минасян.

22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и захватил патриарший престол. По словам политика, глава церкви нарушил обет безбрачия и должен объяснить, почему у него есть жена и дети.

Католикос всех армян возглавляет Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Армения считается первой страной, провозгласившей христианство государственной религией. Католикос — верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры ААЦ, ее обрядов, канонов, традиций и единства. Он избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Гарегин II занимает этот пост с 1999 года. Центр ААЦ расположен в Эчмиадзинском монастыре.

Ранее Армянская церковь выступила с обвинениями в адрес властей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами