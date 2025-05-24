Пираты против ученых: российское научное судно атаковали у берегов Мозамбика

Мозамбик начал расследование после обстрела российского судна у своих берегов

Российское океанографическое судно «Атлантида» атаковали у берегов Мозамбика. В посольстве РФ сообщили, что никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Как отметили местные журналисты, корабль ученых обстреляли радикально настроенные повстанцы с двух быстроходных катеров. Правительство республики уже начало расследование.

Огонь по «Атлантиде»

Вооруженные бандиты на катерах приблизились к российскому судну в Индийском океане 10 мая. Они открыли огонь по «Атлантиде», членам экипажа удалось спастись, рассказала пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике Полина Жукова.

«Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан», — отметила она.

Источники издания Club of Mozambique уточнили, что 62-метровое судно подверглось нападению в чуть более чем трех милях (около 5 км) от побережья острова Тамбузи в архипелаге Киримбас.

«Оно (судно. — «Газета.Ru») было атаковано двумя неизвестными судами, которые не входили в контакт с судном и открыли по нему огонь», — сообщил источник.

По словам другого источника Club of Mozambique, экипаж «Атлантиды» подал сигнал бедствия около 16:00 по местному времени. Из-за плохой связи спасатели услышали лишь слова «пират» и «атака». Спустя почти час судно связалось с ближайшим кораблем и предупредило его о неспокойной обстановке.

«Это первый случай, когда террористы напали на судно под иностранным флагом. Ранее террористическая деятельность на море ограничивалась нападениями на рыболовецкие суда и похищением рыбаков», — говорится в материале издания.

По данным журналистов, огонь вели, предположительно, исламисты. Они атаковали «Атлантиду», передвигаясь на двух быстроходных катерах, но не смогли преследовать судно, взявшее курс в сторону от берега. Источники Mozambique Times в службах безопасности Мозамбика отметили, что повстанцы открыли огонь по «Атлантиде», несмотря на то, что они четко понимали: это иностранное научно-исследовательское судно.

«Атлантида», на борту которой были российские и мозамбикские ученые, находилась в территориальных водах республики в рамках Большой Африканской экспедиции.

Как отреагировали власти

Пожелавшие остаться неназванными источники в ВМС Мозамбика поспешили успокоить, что вероятность подобных атак в территориальных водах республики остается низкой. По данным чиновников, у повстанцев нет сил и средств, благодаря которым они бы могли успешно для себя завершать нападения на проходящие корабли.

Пресс-секретарь правительства Мозамбика Иносенсио Имписса заявил о начале расследования случившегося.

«На данный момент расследование продолжается, и как только появятся конкретные результаты, и мы подтвердим, что на самом деле произошло, правительство с полной прозрачностью предоставит разъяснения общественности и международному сообществу», — отметил он.

По словам Имписсы, за публикуемой в СМИ информацией внимательно следят мозамбикские военные. Власти создали комиссию, которая установит обстоятельства произошедшего и займется поиском виновных.

Как сообщили аналитики Африканского центра стратегических исследований, только в 2024 году в провинции Ньяса жертвами экстремистов стали 349 человек, что на 36% больше, чем в 2023-м.