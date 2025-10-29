На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор протаранившему ворота консульства России в Сиднее

Суд в Сиднее приговорил протаранившего ворота консульства РФ к 8 месяцам тюрьмы
true
true
true

Мужчину, протаранившего ворота генконсульства РФ в Сиднее, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения, передает ABC.

Телеканал сообщает, что после сентябрьского инцидента 40-летний Рими Абрахам оставался под стражей. Он признал себя виновным. Суд предусмотрел для него возможность условно-досрочного освобождения.

Как отмечается, защита Абрахама настаивала на том, что мужчина хотел «попросить убежища» в российском генконсульстве. Судья счел, что действия задержанного не были преступлением на почве ненависти и не связаны с терроризмом. Они объясняются «ошибочным убеждением, вызванным проблемами с психическим здоровьем». По мнению судьи, Абрахаму повезло выйти сухим из воды «в нынешнем политическом климате».

1 сентября полицейских вызвали в здание диппредставительства на улице Фуллертон-стрит в Новом Южном Уэльсе около 8:00 (1:00 мск) из-за несанкционированной стоянки транспортного средства на подъездной дорожке. Правоохранители пытались поговорить с водителем в арендованном внедорожнике, но тот въехал в ворота консульства.

На кадрах с нательной камеры одного из правоохранителей видно, как он неоднократно просит мужчину отпереть дверь автомобиля и не делать глупостей. В итоге трем полицейским пришлось разбить дубинками стекла машины, вытащить Абрахама наружу и повалить на землю. Двое из правоохранителей при этом легко пострадали. Абрахама арестовали и доставили в полицейский участок. Ему предъявили обвинения в 10 преступлениях, включая проникновение на закрытую территорию, повреждение имущества, сопротивление аресту и хранение ножа в общественном месте.

Ранее дипломаты Катара разбились в ДТП перед саммитом по Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами