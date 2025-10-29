Суд вынес приговор протаранившему ворота консульства России в Сиднее

Мужчину, протаранившего ворота генконсульства РФ в Сиднее, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения, передает ABC.

Телеканал сообщает, что после сентябрьского инцидента 40-летний Рими Абрахам оставался под стражей. Он признал себя виновным. Суд предусмотрел для него возможность условно-досрочного освобождения.

Как отмечается, защита Абрахама настаивала на том, что мужчина хотел «попросить убежища» в российском генконсульстве. Судья счел, что действия задержанного не были преступлением на почве ненависти и не связаны с терроризмом. Они объясняются «ошибочным убеждением, вызванным проблемами с психическим здоровьем». По мнению судьи, Абрахаму повезло выйти сухим из воды «в нынешнем политическом климате».

1 сентября полицейских вызвали в здание диппредставительства на улице Фуллертон-стрит в Новом Южном Уэльсе около 8:00 (1:00 мск) из-за несанкционированной стоянки транспортного средства на подъездной дорожке. Правоохранители пытались поговорить с водителем в арендованном внедорожнике, но тот въехал в ворота консульства.

На кадрах с нательной камеры одного из правоохранителей видно, как он неоднократно просит мужчину отпереть дверь автомобиля и не делать глупостей. В итоге трем полицейским пришлось разбить дубинками стекла машины, вытащить Абрахама наружу и повалить на землю. Двое из правоохранителей при этом легко пострадали. Абрахама арестовали и доставили в полицейский участок. Ему предъявили обвинения в 10 преступлениях, включая проникновение на закрытую территорию, повреждение имущества, сопротивление аресту и хранение ножа в общественном месте.

